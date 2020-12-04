В Самарской области сотрудник "Вымпелкома" продавал персональные данные абонентов

Сызранский городской суд вынес приговор сотруднику ПАО "Вымпелком", которого обвиняли в продаже персональных данных абонентов (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

По данным прокуратуры Самарской области, в июне 2020 г. 19-летний ученик колледжа, работавший в офисе обслуживания и продаж сотового оператора, неоднократно продавал за 100 руб. скопированные личные карточки с номерами телефонов и другой информацией.

Молодому человеку вменяли шесть эпизодов преступлений.

Суд назначил ему штраф 60 тыс. руб. и на год лишил права занимать должности, связанные с доступом к охраняемой компьютерной информации.