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ДТП Происшествия

В Самаре водитель иномарки сбил на переходе двух женщин и двух детей

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 декабря, в 09:15 в районе дома №159 по ул. Ташкентская водитель автомобиля Toyota сбил четырех человек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: 63.mvd.ru

Водитель ехал со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадали четыре пешехода: две женщины и две девятилетние девочки.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель легковушки находился в трезвом состоянии. По факту случившегося полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

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