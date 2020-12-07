В Самаре водитель иномарки сбил на переходе двух женщин и двух детей

В понедельник, 7 декабря, в 09:15 в районе дома №159 по ул. Ташкентская водитель автомобиля Toyota сбил четырех человек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель ехал со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадали четыре пешехода: две женщины и две девятилетние девочки.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель легковушки находился в трезвом состоянии. По факту случившегося полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.