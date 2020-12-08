Грузовик и две легковушки столкнулись под Самарой

Во вторник, 8 декабря, под Самарой произошло ДТП с двумя легковушками и грузовиком.

По предварительным данным полицейских, 43-летняя водитель Opel Astra ехала по трассе Самара — Волгоград, выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet Cruze, который от удара отбросило в попутный грузовик Scania. После столкновения грузовик съехал в левый кювет, а легковые машины — в правый. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Предположительно, пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства случившегося выясняют.