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ДТП Происшествия

Грузовик и две легковушки столкнулись под Самарой

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 декабря, под Самарой произошло ДТП с двумя легковушками и грузовиком.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, 43-летняя водитель Opel Astra ехала по трассе Самара — Волгоград, выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet Cruze, который от удара отбросило в попутный грузовик Scania. После столкновения грузовик съехал в левый кювет, а легковые машины — в правый. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Предположительно, пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства случившегося выясняют.

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