Инспектор ГИБДД пострадал при ДТП с автобусом и манипулятором

Во вторник, 8 декабря, утром в ДТП с автобусом и грузовиком-манипулятором под Кинелем пострадал 39-летний инспектор ГИБДД, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, незадолго до аварии, находившийся при исполнении инспектор ГИБДД, остановил автоманипулятор и выполнял свою работу. И когда автобус врезался сзади в стоявший автомобиль, тот продвинулся и травмировал автоинспектора.

Предположительно, у полицейского было подозрение на перелом ноги. Кроме автоинспектора пострадали еще четыре человека, находившиеся в автобусе. После аварии трое пострадавших были доставлены и больницу им. Пирогова и двое, включая инспектора — в больницу им. Семашко.

Четверым было назначено амбулаторное лечение, а пострадавшему полицейскому стационарное. Он был госпитализирован.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.