16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Инспектор ГИБДД пострадал при ДТП с автобусом и манипулятором Самарская полиция не рискует обвинить в ДТП с погибшим врача из поликлиники ФСБ Грузовик и две легковушки столкнулись под Самарой Под Самарой автобус столкнулся с автоманипулятором, есть пострадавшие В ДТП с тремя автомобилями в Самаре пострадал водитель иномарки

ДТП Происшествия

Инспектор ГИБДД пострадал при ДТП с автобусом и манипулятором

КИНЕЛЬ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 8 декабря, утром в ДТП с автобусом и грузовиком-манипулятором под Кинелем пострадал 39-летний инспектор ГИБДД, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, незадолго до аварии, находившийся при исполнении инспектор ГИБДД, остановил автоманипулятор и выполнял свою работу. И когда автобус врезался сзади в стоявший автомобиль, тот продвинулся и травмировал автоинспектора.

Предположительно, у полицейского было подозрение на перелом ноги. Кроме автоинспектора пострадали еще четыре человека, находившиеся в автобусе. После аварии трое пострадавших были доставлены и больницу им. Пирогова и двое, включая инспектора — в больницу им. Семашко.

Четверым было назначено амбулаторное лечение, а пострадавшему полицейскому стационарное. Он был госпитализирован. 

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3