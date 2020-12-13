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ДТП Происшествия

В Кинель-Черкасском районе Lada Largus упала в кювет, пострадали дети

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 декабря, в Кинель-Черкасском районе автомобиль улетел в кювет, пострадали маленькие дети, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

Авария случилась в 21:30, когда 44-летний водитель, ехавший по автодороге "Урал-Муханово, со стороны Отрадного в направлении с. Красный Яр, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет. Затем машина опрокинулась.

Пострадали трое — 33-летняя женщина, сидевшая на переднем сиденье, и двое малышей — пятилетний мальчик и годовалая девочка, которые ехали в детских креслах.

Все они госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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