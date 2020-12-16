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ДТП Происшествия

Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры под Самарой

ТОЛЬЯТТИ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 декабря, в Ставропольском районе Самарской области два человека погибли в ДТП.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным регионального ГУ МВД, автомобилистка ехала на Renault Logan п Самарской обводной дороге. На 45 км трассы женщина не справилась с управлением и машину занесло на встречную полосу, прямо под фуру DAF.

В аварии погибли два пассажира легковушки: девушка и несовершеннолетний мальчик. Водитель и еще одна несовершеннолетняя пассажирка госпитализированы с многочисленными травмами. Личности погибших и пострадавших устанавливают.

По факту ДТП ведется проверка.

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