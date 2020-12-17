В Елховском районе из-за превышения скорости перевернулся ВАЗ, водитель госпитализирован

В среду, 16 декабря, в 13:40 в Елховском районе на дороге "Елховка — Никитинка" 33-летний водитель ВАЗ 21114 не верно выбрал скорость движения, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим наездом на тросовое ограждение и опрокидыванием автомобиля.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он был госпитализирован.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.