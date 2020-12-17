В Самаре под колеса трамвая попал пешеход

Утром 17 декабря напротив дома № 130 по ул. Ново-Вокзальной в Самаре трамвай №7 сбил пешехода. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, пешеход переходил трамвайный путь в не предназначенном для этого месте.

Какие травмы он получил, сейчас устанавливают.

В пресс-службе регионального ГУ МВД России уточняют, что по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

В ТТУ по поводу произошедшего сообщили, что водитель трамвая ехал по ул. Ново-Вокзальной в направлении ул. Фадеева. А пожилая женщина перебегала пути в не предназначенном для этого месте. Водитель трамвая увидел ее и экстренно затормозил, но избежать столкновения не смог. Пострадавшую доставили в больницу. Предположительно, травмы у нее не тяжкие.