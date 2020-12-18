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ДТП Происшествия

В ДТП под Самарой погиб водитель загоревшегося автомобиля Mercedes

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 декабря, утром под Самарой в ДТП погиб водитель автомобиля Mercedes, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, на пересечении ул. Новосельская и Уральского шоссе иномарка столкнулась с автобусом Hyundai. После удара Mercedes отбросило в кювет и он загорелся.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают личность водителя и все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

По предварительным данным полицейских, автобус ехал по Уральскому шоссе со стороны Нефтегорска в направлении Самары, а водитель автомобиля Mercedes выезжал на Уральское шоссе с ул. Новосельской и должен был уступить дорогу.

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