Под Самарой в ДТП загорелась "Газель" и полуприцеп грузовика

В понедельник, 21 декабря, в Красноярском районе Самарской области в результате ДТП сгорели два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 5:15 38-летний водитель "Газели" ехал со стороны Самары в направлении Уфы, не соблюдал дистанцию и врезался в двигавшийся впереди грузовик Freightliner с полуприцепом, перевозивший картон. Фурой управлял 47-летний мужчина. От удара загорелась "Газель", а затем и полуприцеп с грузом.

В аварии пострадал водитель "Газели". Его госпитализировали.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.