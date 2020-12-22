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ДТП Происшествия

Под Самарой в ДТП загорелась "Газель" и полуприцеп грузовика

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 декабря, в Красноярском районе Самарской области в результате ДТП сгорели два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 5:15 38-летний водитель "Газели" ехал со стороны Самары в направлении Уфы, не соблюдал дистанцию и врезался в двигавшийся впереди грузовик Freightliner с полуприцепом, перевозивший картон. Фурой управлял 47-летний мужчина. От удара загорелась "Газель", а затем и полуприцеп с грузом.

В аварии пострадал водитель "Газели". Его госпитализировали.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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