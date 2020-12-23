В Самаре произошло ДТП с легковушкой и двумя автобусами

Утром 23 декабря в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным ГИБДД, на ул. Победы, по неизвестным пока причинам, на встречную полосу выбросило Chevrolet, ехавший со стороны ул. Каховской в направлении ул. Советской, он столкнулся с двумя пассажирскими автобусами.

В автобусах никто не пострадал. Водителя легковушки доставили в больницу.

На месте аварии работали сотрудники полиции, они опрашивали очевидцев и выясняли обстоятельства произошедшего.