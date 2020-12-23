В Самаре водитель врезавшегося в столб автобуса отказался от медосвидетельствования

В среду, 23 декабря, в Самаре в ДТП попал водитель автобуса Fiat Ducato не находившийся на маршруте.

В 13:50 он ехал по ул. Олимпийской и в районе строения № 9 дома № 1 врезался в столб. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В момент аварии в салоне автобуса кроме водителя находились два пассажира. Никто не пострадал.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточнили, что после ДТП водитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. В связи с этим инспекторы ДПС составили административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ.