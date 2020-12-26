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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП-"домино" пострадали две женщины

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 декабря, днем на пр. Кирова 43-летняя женщина на Kia Rio спровоцировала ДТП с несколькими автомобилями, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

При перестроении она не уступила дорогу и совершила столкновение с автобусом Hyundai County. После удара Kia Rio совершил наезд на стоящий автомобиль Hyundai Solaris, в котором находилась 47-летняя водитель.

Затем Kia Rio совершил наезд на стоящий в дворовом проезде автомобиль Hyundai Solaris под управлением 51-летнего водителя. В этот же автомобиль по инерции врезался первый Hyundai Solaris.

В больницу были доставлены две женщины - водитель Hyundai Solaris и водитель Kia Rio. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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