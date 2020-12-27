Один человек погиб и один пострадал в ДТП у Кировского моста

В воскресенье, 27 декабря, около 6 утра под Самарой 25-летний водитель автомобиля Lada Granta на 4 км трассы "Николаевка-Черновский- Белозерки" выехал в запрещенном месте на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "Газель", оборудованным для перевозки хлеба, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи", а его 24-летний пассажир с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля "Газель" не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути погодные условия.