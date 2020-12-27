16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Один человек погиб и один пострадал в ДТП у Кировского моста В Самаре молодой водитель пострадал, врезавшись в припаркованную "газель" В Самаре в ДТП-"домино" пострадали две женщины В районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Свободы "десятка" врезалась в дерево Водитель Datsun врезался в грузовик в Самаре

ДТП Происшествия

Один человек погиб и один пострадал в ДТП у Кировского моста

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 172
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 27 декабря, около 6 утра под Самарой 25-летний водитель автомобиля Lada Granta на 4 км трассы "Николаевка-Черновский- Белозерки" выехал в запрещенном месте на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "Газель", оборудованным для перевозки хлеба, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи", а его 24-летний пассажир с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля "Газель" не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути погодные условия.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3