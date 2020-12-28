16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Четыре человека пострадали в ДТП на ул. Авроры в Самаре Один человек погиб и один пострадал в ДТП у Кировского моста В Самаре молодой водитель пострадал, врезавшись в припаркованную "газель" В Самаре в ДТП-"домино" пострадали две женщины В районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Свободы "десятка" врезалась в дерево

ДТП Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на ул. Авроры в Самаре

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 26 декабря, в Самаре 22-летний водитель автомобиля Lada Priora, получивший права в феврале этого года, в 5:50 спровоцировал ДТП, в котором пострадали четыре человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, при повороте налево на регулируемом перекрестке с ул. Дыбенко на разрешающий сигнал светофора, он не уступил дорогу встречному автомобилю Kia Ceed, под управлением 24-летнего водителя и столкнулся с ним. После удара автомобиль Lada Priora врезался в припаркованный слева автомобиль Газ-3207, водитель которого отсутствовал.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля Kia Ceed. Еще пострадали водитель автомобиля Lada Priora и два его 22-летних пассажира.

Всем четырем пострадавшим было назначено амбулаторное лечение. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3