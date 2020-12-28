Четыре человека пострадали в ДТП на ул. Авроры в Самаре

В субботу, 26 декабря, в Самаре 22-летний водитель автомобиля Lada Priora, получивший права в феврале этого года, в 5:50 спровоцировал ДТП, в котором пострадали четыре человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево на регулируемом перекрестке с ул. Дыбенко на разрешающий сигнал светофора, он не уступил дорогу встречному автомобилю Kia Ceed, под управлением 24-летнего водителя и столкнулся с ним. После удара автомобиль Lada Priora врезался в припаркованный слева автомобиль Газ-3207, водитель которого отсутствовал.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля Kia Ceed. Еще пострадали водитель автомобиля Lada Priora и два его 22-летних пассажира.

Всем четырем пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.