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ДТП Происшествия

Водитель Lexus сбил женщину и ребенка на переходе в Самаре

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 декабря, в Ленинском районе Самары участником ДТП стал 70-летний водитель Lexus. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 19:45 он ехал по ул. Галактионовской со стороны ул. Льва и на пересечении с ул. Красноармейской сбил на пешеходном переходе 45-летнюю женщину и шестилетнюю девочку.

Оба пешехода пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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