Водитель Lexus сбил женщину и ребенка на переходе в Самаре

В понедельник, 28 декабря, в Ленинском районе Самары участником ДТП стал 70-летний водитель Lexus. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 19:45 он ехал по ул. Галактионовской со стороны ул. Льва и на пересечении с ул. Красноармейской сбил на пешеходном переходе 45-летнюю женщину и шестилетнюю девочку.

Оба пешехода пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.