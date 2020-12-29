В центре Самары под колесами иномарки пострадала женщина

В понедельник, 28 декабря, в 14:40, напротив дома № 59 по ул. Максима Горького в Самаре 34-летний водитель Opel Astra сбил 61-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, водитель иномарки ехал со стороны ул. Пионерской в направлении ул. Комсомольской.
Пострадавшую госпитализировали с травмами.
По факту случившегося ведется проверка. По предварительным данным полицейских, женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель иномарки нарушил требования п. 14.1 ПДД РФ и не уступил ей дорогу.