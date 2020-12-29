16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водитель Lada Priora врезался в автогрейдер на Самарской обводной дороге Водитель Lexus сбил женщину и ребенка на переходе в Самаре Четыре человека пострадали в ДТП на ул. Авроры в Самаре Один человек погиб и один пострадал в ДТП у Кировского моста В Самаре молодой водитель пострадал, врезавшись в припаркованную "газель"

ДТП Происшествия

В центре Самары под колесами иномарки пострадала женщина

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 28 декабря, в 14:40, напротив дома № 59 по ул. Максима Горького в Самаре 34-летний водитель Opel Astra сбил 61-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным полицейских, водитель иномарки ехал со стороны ул. Пионерской в направлении ул. Комсомольской.

Пострадавшую госпитализировали с травмами.

По факту случившегося ведется проверка. По предварительным данным полицейских, женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель иномарки нарушил требования п. 14.1 ПДД РФ и не уступил ей дорогу.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3