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ДТП Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 декабря, в Тольятти произошло ДТП с двумя автобусами.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 14:40 47-летний водитель автобуса "ГАЗ" ехал по ул. Лесной в направлении ул. Шлютова. В районе дома № 54 он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди другой автобус. От удара второй автобус врезался в Lada Kalina, а легковушка — в Lada Priora.

В аварии пострадали четыре пассажира автобуса предполагаемого виновника ДТП, среди них 12-летний ребенок.

Сотрудники полиции устанавливают точное количество пострадавших, личности участников ДТП и другие обстоятельства произошедшего.

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