В Волжском районе пьяный водитель спровоцировал ДТП "на встречке", пострадал один человек

В пятницу, 1 января, в 22:11 в Волжском районе 35-летний водитель ВАЗ-21144, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,633 мг/л), следуя со стороны Самары в направлении автодороги "Николаевка - Черновский - Белозерки", выехал на полосу для встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21120.
В результате столкновения обе автомашины отбросило в кювет. В результате ДТП 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.