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ДТП Происшествия

В Волжском районе пьяный водитель спровоцировал ДТП "на встречке", пострадал один человек

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 1 января, в 22:11 в Волжском районе 35-летний водитель ВАЗ-21144, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,633 мг/л), следуя со стороны Самары в направлении автодороги "Николаевка - Черновский - Белозерки", выехал на полосу для встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21120.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате столкновения обе автомашины отбросило в кювет. В результате ДТП 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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