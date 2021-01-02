В Волжском районе пьяный водитель спровоцировал ДТП "на встречке", пострадал один человек

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В пятницу, 1 января, в 22:11 в Волжском районе 35-летний водитель ВАЗ-21144, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,633 мг/л), следуя со стороны Самары в направлении автодороги "Николаевка - Черновский - Белозерки", выехал на полосу для встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21120.

Фото: ГУ МВД по Самарской области