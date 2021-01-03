В Сызранском районе женщина за рулем Lada получила ранения, опрокинувшись в кювет

В субботу, 2 января, в 13:20 в Сызранском районе Самарской области 34-летняя женщина за рулем Lada превысила скорость и опрокинулась в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Водитель ехала по трассе "Урал — Старая Рачейка — Смолькино" в сторону М-5 "Урал". Превысив скорость и не справившись с управлением, она съехала в кювет, машина перевернулась. В итоге женщина получила травмы и попала в больницу.

По данным сотрудников дорожной инспекции, водитель была трезва. По факту случившегося ведется проверка.

Всего, по информации правоохранителей, за сутки в регионе зафиксировано пять ДТП с пострадавшими. Семеро человек были ранены, один погиб. По вине нетрезвых водителей аварий не произошло.