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ДТП Происшествия

В Сызранском районе двое человек погибли из-за столкновения Renault Sandero и LADA Kalina

СЫЗРАНЬ. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье утром, 3 января, в Сызранском районе на трассе М-5, около поселка Переволоки, столкнулись легковые автомобили Renault Sandero и LADA Kalina, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

От резкого лобового столкновения обе машины отбросило с дороги на обочину. В деформированной LADA Kalina оказались зажаты пассажир и водитель. Оба погибли.

В 10:05 на место ДТП прибыли сотрудники сызранской ПСС. Они извлекли тела погибших из салона. К 12:25 работа по ликвидации последствий серьезной аварии завершилась.

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