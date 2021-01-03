В Сызранском районе двое человек погибли из-за столкновения Renault Sandero и LADA Kalina

В воскресенье утром, 3 января, в Сызранском районе на трассе М-5, около поселка Переволоки, столкнулись легковые автомобили Renault Sandero и LADA Kalina, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

От резкого лобового столкновения обе машины отбросило с дороги на обочину. В деформированной LADA Kalina оказались зажаты пассажир и водитель. Оба погибли.

В 10:05 на место ДТП прибыли сотрудники сызранской ПСС. Они извлекли тела погибших из салона. К 12:25 работа по ликвидации последствий серьезной аварии завершилась.