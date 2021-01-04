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ДТП Происшествия

В Красноярском районе при столкновении двух иномарок пострадали четыре человека

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 3 января, в 16:50, на дороге "Ульяновск – Димитровград – Самара" в Красноярском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным 57-летний водитель за рулем Ford, двигаясь по ул. Центральной села Старый Буян и выезжая со второстепенной дороги, не уступил 28-летнему водителю Toyota, который следовал по главной дороге.

Из-за столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека: водитель и 50-летняя пассажир Ford, а также водитель и 32-летняя пассажир Toyota.

По факту случившегося полицейские проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

 

 

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