В Красноярском районе при столкновении двух иномарок пострадали четыре человека

В воскресенье, 3 января, в 16:50, на дороге "Ульяновск – Димитровград – Самара" в Красноярском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным 57-летний водитель за рулем Ford, двигаясь по ул. Центральной села Старый Буян и выезжая со второстепенной дороги, не уступил 28-летнему водителю Toyota, который следовал по главной дороге.

Из-за столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека: водитель и 50-летняя пассажир Ford, а также водитель и 32-летняя пассажир Toyota.

По факту случившегося полицейские проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.