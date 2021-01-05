Пять человек пострадали при столкновении "Нивы" и Lada Vesta в Самарской области

В понедельник, 4 января, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с пятью пострадавшими.

По данным регионального ГУ МВД, в 15:28 74-летний водитель "Нивы" на 9 км объездной трассе с. Сергиевск на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 26-летнего мужчины.

В аварии пострадали пять человек. Водителя и 18-летнего пассажира "Нивы" госпитализировали. Также пострадали 80-летний пассажир отечественного внедорожника и две пассажирки Lada Vesta 20 и 24 лет, им госпитализация не потребовалась.