В Тольятти водитель иномарки сбил пешехода

В Тольятти 4 января под колесами Ford Focus пострадал 33-летний пешеход.
30-летний автомобилист ехал ул. Железнодорожной в направлении трассы М-5 и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину.
Пострадавшего госпитализировали.
В Тольятти 4 января под колесами Ford Focus пострадал 33-летний пешеход.
30-летний автомобилист ехал ул. Железнодорожной в направлении трассы М-5 и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину.
Пострадавшего госпитализировали.
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