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ДТП Происшествия

В Тольятти водитель иномарки сбил пешехода

ТОЛЬЯТТИ. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 4 января под колесами Ford Focus пострадал 33-летний пешеход.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

30-летний автомобилист ехал ул. Железнодорожной в направлении трассы М-5 и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину.

Пострадавшего госпитализировали.

Гид потребителя

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