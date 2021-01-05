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ДТП Происшествия

Три человека погибли на трассе М-5 в Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области начала проверку по факту ДТП с тремя погибшими в Ставропольском районе.

Авария произошла утром 5 января на 945 км трассы М-5. Погибли три человека, в том числе ребенок. Еще один взрослый и один несовершеннолетний пострадали.

Как сообщают в соцсетях, около с. Валы столкнулись бензовоз и легковушка. Предположительно, водитель иномарки заснул за рулем и врезался в стоявший на обочине бензовоз. Погибли две женщины и ребенок. Водитель и еще один ребенок попали в больницу.

На место происшествия выезжал и. о. прокурора Ставропольского района Роман Гирфанов.

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