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ДТП Происшествия

В Самаре на Южном Шоссе столкнулись сразу три иномарки

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всего 8 января на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП. При этом 13 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе один ребенок. Погибших нет.

Так, в этот день в Самаре на Южном Шоссе столкнулись сразу три иномарки.

По информации ГУ МВД по Самарской области, в 15:00 39-летняя женщина на автомобиле Fiat, ехала по Южному шоссе со стороны Заводского шоссе и напротив строения № 5 столкнулась с попутно движущимся автомобилем Renault, под управлением 35-летнего водителя.

В свою очередь, тот впоследствии столкнулся с выезжающим с прилегающей территории Renault, которым управлял 54-летний водитель.

В результате ДТП легкие телесные повреждения получил 10-летний ребенок — пассажир автомобиля Fiat.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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