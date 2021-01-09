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ДТП Происшествия

На трассе Самара-Бугуруслан разбились Lada Granta и Renault Logan

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 9 января, в Самарской области произошло ДТП, при котором два автомобиля превратились в груду металла. О страшной аварии сообщают очевидцы в соцсетях.

На трассе Самара-Бугуруслан в районе пос. Комсомольский столкнулись Lada Granta и Renault Logan. Кадры с места аварии появились днем в социальных сетях.

Судя по снимкам, удар при столкновении был очень сильный, машины смяты, как консервные банки и восстановлению не подлежат.

Официальной информации о произошедшем пока нет. Водителей и пассажиров вызволяли спасатели с помощью специального оборудования, подробности аварии выяснят правоохранители.

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