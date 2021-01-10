Под Самарой грузовик столкнул иномарку в кювет, пострадали дети

В субботу, 9 января, в 17:15 в Волжском районе произошло ДТП. 40-летний мужчина на грузовике Volvo ехал по автодороге "Самара - Б.Черниговка - Казахстан" со стороны автодороги "Обводная г. Самары", на скорости не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Pegeot, который стоял на обочине.

После столкновения легковой автомобиль, за рулем которого была 26-летняя девушка, съехал в кювет, а его пассажиры — 13-летняя девочка и младенец получили травмы. Девочка госпитализирована, мальчику была оказана медицинская помощь на месте, он отправлен домой.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.