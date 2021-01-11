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ДТП Происшествия

На трассе между Самарой и Тольятти грузовик ударился о столб и легковушку

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 9 января, в Самарской области произошло ДТП с грузовиком и легковушкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 19:11 во время снегопада на 1002 км трассы М-5 42-летний водитель грузовика MAN врезался в световую опору и столкнулся с припаркованной на правой обочине Lada Proira, 41-летний водитель которой чистил фары.

В ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир легковушки. Они отказались от госпитализации.

По факту аварии ведется проверка. По предварительным данным полицейских, ДТП могло произойти из-за того, что водитель грузовика неправильно выбрал скорости и не учел погодных условий.

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