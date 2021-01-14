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ДТП Происшествия

В Самарской области ушедшая в занос цистерна грузовика убила встречного водителя

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 января, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным регионального ГУ МВД, около 14:00 на 870 км трассы М-5 водитель DAF (52 регион) допустил занос полуприцепа-цистерны. В результате цистерна столкнулась со встречным большегрузом DAF (73 регион). От удара первый автомобиль опрокинулся.

Водитель DAF (73 регион) погиб на месте.

Из опрокинувшейся цистерны разлилось содержимое, что именно в ней было пока не известно.

Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники органов внутренних дел. Приняты меры к ликвидации разлива. Полицейские начали проверку по факту ДТП.

Гид потребителя

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