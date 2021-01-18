Четверо пострадали при столкновении двух Lada в Самарской области

В воскресенье, 17 января, четыре человека пострадали в ДТП в Хворостянском районе Самарской области.

По данным регионального ГУ МВД, в 14:54 44-летняя женщина ехала на черной Lada Granta по ул. Спортивной с. Новокуровка в направлении дороги Осинки - Приволжье - Хворостянка. На перекрестке она не уступила дорогу и столкнулась в серебристой Lada Granta под управлением 68-летнего мужчины.

В аварии пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира (из обеих машин). Госпитализация никому не потребовалась.

По факту ДТП сотрудники полиции ведут проверку.