В Самарской области столкнулись КамАЗ и легковушка, один человек погиб

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Во вторник, 19 января, В Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом с участием грузовика и легковушки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области