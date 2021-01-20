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ДТП Происшествия

В Самарской области столкнулись КамАЗ и легковушка, один человек погиб

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 января, В Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом с участием грузовика и легковушки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полиции, в 10:30 26-летний водитель Ford Focus из Отрадного двигался со стороны с. Кинель-Черкассы в направлении трассы М-5. Между 13 и 14 км дороги в условиях снегопада он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КамАЗ.

В аварии погиб 28-летний пассажир легковушки. Водителя госпитализировали.

По факту случившегося ведется проверка.

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