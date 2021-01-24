В Самаре в ДТП пострадал водитель ВАЗа, которого не пропустил Mercedes

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В субботу, 23 января, в 14:00 37-летний водитель Mercedes на перекрестке улиц Скляренко и Николая Панова не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся правом преимущественного проезда, и столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 46-летнего мужчины.

Фото: ГУ МВД по Самарской области