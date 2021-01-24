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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП пострадал водитель ВАЗа, которого не пропустил Mercedes

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 января, в 14:00 37-летний водитель Mercedes на перекрестке улиц Скляренко и Николая Панова не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся правом преимущественного проезда, и столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 46-летнего мужчины.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

После столкновения автомобиль предполагаемого виновника происшествия отбросило на полосу встречного движения, где он  врезался в Peugeot.

В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки. Он доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.

По факту случившегося полицейские проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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