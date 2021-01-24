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ДТП Происшествия

В ДТП под Самарой один человек погиб и пять пострадали

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 января, в 12:30 в Волжском районе 29-летний водитель автомобиля Lada Granta в условиях снегопада на 62 км трассе А300 "Самара — Большая Черниговка" при завершении обгона не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Infiniti под управлением 51-летнего мужчины, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП погиб на месте 53-летний пассажир отечественной легковушки. Ее водитель, а также две пассажирки в возрасте 51 и 55 лет пострадали и были госпитализированы. Еще одна пострадавшая пассажирка этой же машины в возрасте 23 лет была доставлена в лечебное учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

Водитель иномарки тоже пострадал в ДТП и был госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.

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