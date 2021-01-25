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ДТП Происшествия

Под Сергиевском водитель Audi спровоцировал ДТП на "встречке", в котором пострадали два человека

СЕРГИЕВСК. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 января, в 10:30 в Сергиевском районе 31-летний водитель Audi на трассе М-5 выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено, и столкнулся с Lada Largus, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП пострадали два человека: 37-летняя пассажирка иномарки и 19-летняя пассажирка Lada Largus, они были госпитализированы.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

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