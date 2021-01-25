Под Сергиевском водитель Audi спровоцировал ДТП на "встречке", в котором пострадали два человека

В воскресенье, 24 января, в 10:30 в Сергиевском районе 31-летний водитель Audi на трассе М-5 выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено, и столкнулся с Lada Largus, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадали два человека: 37-летняя пассажирка иномарки и 19-летняя пассажирка Lada Largus, они были госпитализированы.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.