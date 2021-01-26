В Кинеле в ДТП на перекрестке пострадал водитель Kia

В понедельник, 25 января, в 13:30 в Кинеле на перекрестке улиц Крымская и Фестивальная 37-летняя водитель Chevrolet не уступила дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной, и столкнулась с Kia под управлением 32-летнего водителя. Водитель Kia был госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии женщина находилась в трезвом состоянии.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.