В Кинеле в ДТП на перекрестке пострадал водитель Kia

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В понедельник, 25 января, в 13:30 в Кинеле на перекрестке улиц Крымская и Фестивальная 37-летняя водитель Chevrolet не уступила дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной, и столкнулась с Kia под управлением 32-летнего водителя. Водитель Kia был госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области