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ДТП Происшествия

В Кинеле в ДТП на перекрестке пострадал водитель Kia

КИНЕЛЬ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 января, в 13:30 в Кинеле на перекрестке улиц Крымская и Фестивальная 37-летняя водитель Chevrolet не уступила дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной, и столкнулась с Kia под управлением 32-летнего водителя. Водитель Kia был госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии женщина находилась в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

 

Гид потребителя

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