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ДТП Происшествия

В Самаре водитель иномарки сбил на переходе двух женщин

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 февраля, в Самаре участником ДТП стал 26-летний водитель SsangYong, ехавший в 7:40 по ул. Партизанской со стороны ул. Волгина в направлении ул. Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, на перекрестке он не уступил дорогу и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух женщин 52 и 40 лет.

В результате ДТП женщины пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту аварии ведется проверка. По данным инспекторов ГИБДД, водитель был трезв.

Гид потребителя

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