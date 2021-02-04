В Самаре водитель иномарки сбил на переходе двух женщин

В среду, 3 февраля, в Самаре участником ДТП стал 26-летний водитель SsangYong, ехавший в 7:40 по ул. Партизанской со стороны ул. Волгина в направлении ул. Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на перекрестке он не уступил дорогу и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух женщин 52 и 40 лет.

В результате ДТП женщины пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту аварии ведется проверка. По данным инспекторов ГИБДД, водитель был трезв.