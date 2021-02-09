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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП пострадал водитель каршегингового автомобиля

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 февраля, в Промышленном районе 45-летний водитель автомобиля Shevrolet Niva, ехавший в по ул. Солнечной, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с попутным каршеринговым автомобилем Hyundai Solaris под управлением 23-летнего водителя, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель каршерингового автомобиля. Ему назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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