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ДТП Происшествия

Грузовик и две легковушки столкнулись в Самаре из-за снегопада

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 февраля, в Самаре три автомобиля попали в ДТП на Зубчаниновском шоссе.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 13:00 35-летний водитель грузовика Shacman ехал по Зубчаниновскому шоссе. В районе ул. Щорса в условиях снегопада он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Datsun под управлением 35-летнего мужчины. От удара автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где Datsun столкнулся с Renault, за рулем которого был 32-летний водитель.

В аварии пострадал пассажир Datsun.

По факту случившегося полиция ведет проверку.

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