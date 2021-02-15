Грузовик и две легковушки столкнулись в Самаре из-за снегопада

В воскресенье, 14 февраля, в Самаре три автомобиля попали в ДТП на Зубчаниновском шоссе.

Около 13:00 35-летний водитель грузовика Shacman ехал по Зубчаниновскому шоссе. В районе ул. Щорса в условиях снегопада он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Datsun под управлением 35-летнего мужчины. От удара автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где Datsun столкнулся с Renault, за рулем которого был 32-летний водитель.

В аварии пострадал пассажир Datsun.

По факту случившегося полиция ведет проверку.