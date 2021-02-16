В Жигулевске в ДТП с Mercedes пострадал водитель Lada Granta

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В понедельник, 15 февраля, в 12:30 в Жигулевске 60-летний водитель Lada Granta на перекрестке улиц Гагарина и Приволжская не уступил дорогу Mercedes-Benz GL 350, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области