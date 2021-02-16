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ДТП Происшествия

В Жигулевске в ДТП с Mercedes пострадал водитель Lada Granta

ЖИГУЛЕВСК. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 февраля, в 12:30 в Жигулевске 60-летний водитель Lada Granta на перекрестке улиц Гагарина и Приволжская не уступил дорогу Mercedes-Benz GL 350, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ДТП пострадал водитель отечественной легковушки — мужчина бригадой "скорой медицинской помощи" госпитализирован в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка. С места ДТП изъяты записи камер видеонаблюдения.

В ходе сбора материала по ДТП водитель Mercedes освидетельствован на состояние опьянения на месте происшествия, по результатам освидетельствования признаков опьянения не установлено.

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