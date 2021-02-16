В Жигулевске в ДТП с Mercedes пострадал водитель Lada Granta

В понедельник, 15 февраля, в 12:30 в Жигулевске 60-летний водитель Lada Granta на перекрестке улиц Гагарина и Приволжская не уступил дорогу Mercedes-Benz GL 350, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В ДТП пострадал водитель отечественной легковушки — мужчина бригадой "скорой медицинской помощи" госпитализирован в лечебное учреждение.
В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка. С места ДТП изъяты записи камер видеонаблюдения.
В ходе сбора материала по ДТП водитель Mercedes освидетельствован на состояние опьянения на месте происшествия, по результатам освидетельствования признаков опьянения не установлено.