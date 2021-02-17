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ДТП Происшествия

В Шигонском районе автомобилистка превысила скорость и перевернулась в кювет

ШИГОНЫ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 февраля, в Шигонском районе в 17:10 на 10 км автодороги "Суринск - Байдеряково" из-за не верного выбора скорости 35-летняя водитель Renault Sandero Stepway не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Трезвый водитель с места ДТП бригадой "скорой медицинской помощи" доставлена с травмой головы в лечебное учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение.

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