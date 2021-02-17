В Шигонском районе автомобилистка превысила скорость и перевернулась в кювет

Во вторник, 16 февраля, в Шигонском районе в 17:10 на 10 км автодороги "Суринск - Байдеряково" из-за не верного выбора скорости 35-летняя водитель Renault Sandero Stepway не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Трезвый водитель с места ДТП бригадой "скорой медицинской помощи" доставлена с травмой головы в лечебное учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение.