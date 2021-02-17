В Шигонском районе автомобилистка превысила скорость и перевернулась в кювет

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 16 февраля, в Шигонском районе в 17:10 на 10 км автодороги "Суринск - Байдеряково" из-за не верного выбора скорости 35-летняя водитель Renault Sandero Stepway не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области