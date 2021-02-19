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ДТП Происшествия

Утром в ДТП под Самарой один человек погиб и один пострадал

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 февраля, в Волжском районе в 9:00 водитель автомобиля Hyundai Solaris при обгоне на пятом километре трассы "Николаевка — Черновский — Белозерки" допустил занос автомобиля, который привел к столкновению с автомобилем Lada Granta и последующему съезду в кювет, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате столкновения водитель Hyundai Solaris погиб, водитель отечественной легковушки пострадал.

Сейчас полицейские работают на месте ДТП, устанавливают личности участников аварии и другие обстоятельства произошедшего.

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