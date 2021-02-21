В Самаре женщина за рулем Opel сбила ребенка

В Самаре женщина сбила ребенка, который переходил дорогу на красный свет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП случилось в пятницу, 19 февраля, в 12:00 на пр. Кирова, пострадал ребенок. По данным ГИБДД, 50-летняя женщина ехала на автомобиле Opel по пр. Кирова в сторону ул. Ставропольской, где напротив дома №231 наехала на ребенка.

"Семилетний мальчик вместе с мамой переходил дорогу по ходу движения иномарки на запрещающий сигнал светофора. Светоотражающих элементов на его одежде не было", — рассказали полицейские.

Мальчик получил незначительные травмы, после осмотра отпустили его на амбулаторное лечение.