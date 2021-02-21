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ДТП Происшествия

В Самаре женщина за рулем Opel сбила ребенка

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре женщина сбила ребенка, который переходил дорогу на красный свет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.mvd.ru

ДТП случилось в пятницу, 19 февраля, в 12:00 на пр. Кирова, пострадал ребенок. По данным ГИБДД, 50-летняя женщина ехала на автомобиле Opel по пр. Кирова в сторону ул. Ставропольской, где напротив дома №231 наехала на ребенка.

"Семилетний мальчик вместе с мамой переходил дорогу по ходу движения иномарки на запрещающий сигнал светофора. Светоотражающих элементов на его одежде не было", — рассказали полицейские.

Мальчик получил незначительные травмы, после осмотра отпустили его на амбулаторное лечение.

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