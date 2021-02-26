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ДТП Происшествия

Утром женщина пострадала в ДТП с тремя машинами под Самарой

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 26 февраля в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, между 201 и 202 км трассы Ульяновск — Самара водитель Renault Logan не справился с управлением. В результате машину занесло, и она столкнулась с Renault Duster. После удара Renault Logan врезался еще и во встречную "семерку".

В аварии пострадала 53-летняя пассажирка Renault Logan. Ее госпитализировали.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, обстоятельства ДТП устанавливают.

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