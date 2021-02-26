Утром женщина пострадала в ДТП с тремя машинами под Самарой

Утром 26 февраля в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным полицейских, между 201 и 202 км трассы Ульяновск — Самара водитель Renault Logan не справился с управлением. В результате машину занесло, и она столкнулась с Renault Duster. После удара Renault Logan врезался еще и во встречную "семерку".

В аварии пострадала 53-летняя пассажирка Renault Logan. Ее госпитализировали.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, обстоятельства ДТП устанавливают.