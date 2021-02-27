16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноярском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие В Самарской области женщина за рулем Granta, вылетев на "встречку", спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими В Волжском районе в ДТП с тремя авто пострадали два человека Два автомобилиста пострадали при столкновении трех машин у Самары Под Самарой женщина на Mercedes сбила пешехода

ДТП Происшествия

В Волжском районе в ДТП с тремя авто пострадали два человека

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 26 февраля, в 8:30 на трассе "Волжский – Курумоч – М5 Урал" Волжского района произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

40-летний водитель Chevrolet Niva, двигавшийся в направлении села Курумоч, выехал на "встречку" в запрещенном месте. Машину занесло, и мужчина столкнулся с двумя авто: Toyota под управлением 56-летнего водителя и Nissan Qashqai, за рулем которого находился 63-летний водитель. После столкновения Nissan Qashqai отбросило в правый кювет по ходу движения.

В результате происшествия пострадали водители Nissan Qashqai и Chevrolet Niva. Их доставили в больницу. По факту ДТП ведется проверка.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28