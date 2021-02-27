В Волжском районе в ДТП с тремя авто пострадали два человека

В пятницу, 26 февраля, в 8:30 на трассе "Волжский – Курумоч – М5 Урал" Волжского района произошло ДТП с участием трех автомобилей.

40-летний водитель Chevrolet Niva, двигавшийся в направлении села Курумоч, выехал на "встречку" в запрещенном месте. Машину занесло, и мужчина столкнулся с двумя авто: Toyota под управлением 56-летнего водителя и Nissan Qashqai, за рулем которого находился 63-летний водитель. После столкновения Nissan Qashqai отбросило в правый кювет по ходу движения.

В результате происшествия пострадали водители Nissan Qashqai и Chevrolet Niva. Их доставили в больницу. По факту ДТП ведется проверка.