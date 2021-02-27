В Самарской области женщина за рулем Granta, вылетев на "встречку", спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими

В пятницу, 26 февраля, в 9:00 на автодороге "Ульяновск-Димитровград-Самара" трое человек пострадали в результате ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

31-летняя водитель за рулем LADA Granta, двигаясь со стороны трассы М-5 "Урал" в направлении пос. Мирный, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, в итоге ее занесло. Она вылетела на "встречку" и врезалась в Kia Rio под управлением 32-летнего водителя.

В результате происшествия пострадали водитель "Гранты", а также водитель и 32-х летняя пассажирка Kia Rio. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.