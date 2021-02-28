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ДТП Происшествия

В Тольятти в ДТП пострадали 9-летний мальчик и 6-летняя девочка

ТОЛЬЯТТИ. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 февраля, около 20:00 в Тольятти произошло ДТП с участием Kia Rio и Lada Vesta, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Женщина 48 лет за рулем Kia Rio, двигаясь по Лесопарковому шоссе, нарушила правила расположения автомобиля на дороге и врезалась в Lada Vesta под управлением 34-летнего мужчины, который двигался по "встречке". Отмечается, что происшествие произошло в условиях снегопада.

После аварии в больницу были доставлены несовершеннолетние пассажиры Lada Vesta: 9-летний мальчик и 6-летняя девочка. Им назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя, перевозившего детей, собран административный материал за нарушение правил перевозки несовершеннолетних, — "не были использованы детские сидения или удерживающие устройства".

По данным ГИБДД оба водителя были трезвы. По факту ДТП ведется проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

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