В Тольятти в ДТП пострадали 9-летний мальчик и 6-летняя девочка

В субботу, 27 февраля, около 20:00 в Тольятти произошло ДТП с участием Kia Rio и Lada Vesta, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина 48 лет за рулем Kia Rio, двигаясь по Лесопарковому шоссе, нарушила правила расположения автомобиля на дороге и врезалась в Lada Vesta под управлением 34-летнего мужчины, который двигался по "встречке". Отмечается, что происшествие произошло в условиях снегопада.

После аварии в больницу были доставлены несовершеннолетние пассажиры Lada Vesta: 9-летний мальчик и 6-летняя девочка. Им назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя, перевозившего детей, собран административный материал за нарушение правил перевозки несовершеннолетних, — "не были использованы детские сидения или удерживающие устройства".

По данным ГИБДД оба водителя были трезвы. По факту ДТП ведется проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.