Массовое ДТП на трассе М-5 между Самарой и Тольятти осложнило движение транспорта

Во вторник, 2 марта, примерно в 17:00 в районе 993 км трассы М-5, между Самарой и Тольятти, произошло ДТП с участием четырех автомобилей, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-21014 не справился в пути с рулевым управлением, его автомобиль развернуло и он встал поперек дороги, в результате чего произошло его столкновение с еще тремя автомобилями.

В полиции уточняют, что правая полоса для движения транспорта была полностью перекрыта.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, которые убирали поврежденные машины с проезжей части.

В итоге движение на том участке трассы удалось восстановить примерно за два часа.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что на месте аварии за медицинской помощью никто не обращался. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.