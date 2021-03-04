В центре Самары пострадал водитель иномарки, врезавшийся в столб

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В среду, 3 марта, в 14:00 напротив дома № 53 по ул. Галактионовской в Самаре 32-летний водитель автомобиля Nissan X-TRAIL неправильно выбрал скоростной режим, нарушив п. 10.1 ПДД, и врезался в опору трамвайной контактной сети, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.