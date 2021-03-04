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ДТП Происшествия

В центре Самары пострадал водитель иномарки, врезавшийся в столб

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 марта, в 14:00 напротив дома № 53 по ул. Галактионовской в Самаре 32-летний водитель автомобиля Nissan X-TRAIL неправильно выбрал скоростной режим, нарушив п. 10.1 ПДД, и врезался в опору трамвайной контактной сети, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Его доставили на скорой в лечебное учреждение и назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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