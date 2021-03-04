ДТП с участием Toyota Land Cruiser и Lexus осложнило движение на ул. Ново-Садовой

В четверг, 4 марта, около 16:00 на ул. Ново-Садовая в районе КРЦ "Звезда" произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец.

Сколько точно машин столкнулось, сейчас выясняется. По данным очевидца, в ДТП участвовал автомобиль Toyota Land Cruiser, который остановился после столкновения поперек проезжей части, а также автомобиль Lexus. Неподалеку от них стоял автомобиль марки Kia. На месте происшествия работала бригада "скорой помощи".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию о ДТП на ул. Ново-Садовой подтвердили. По предварительным данным полицейских, в ДТП участвовало четыре транспортных средства. Два пассажира собираются обращаться в больницу. Однако точное количество пострадавших сейчас неизвестно.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ДТП обозначено на карте Самары в поисковике "Яндекс". Сейчас в городе уже указан девятибалльный уровень пробок. В частности, на ул. Ново-Садовая в районе места данной аварии движение затруднено в обе стороны.

По направлению "из города" затор начинается от ТЦ "Мега Сити" и продолжается до ул. Лесная, а в обратном направлении от ул. Лесная и до ул. Ерошевского.

